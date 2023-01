Deutlich mehr E-Autos in Thüringen zugelassen

Ein Elektroauto wird an einer Ladesäule geladen.

Erfurt - Im vergangenen Jahr sind in Thüringen deutlich mehr E-Autos zugelassen worden als 2021. Rund 6500 E-Autos wurden im Jahr 2022 zugelassen, wie aus aktuellen Zahlen des Kraftfahrtbundesamts hervorgeht - das waren rund 1500 Autos beziehungsweise fast 31 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch die Zahl der Neuzulassungen für Fahrzeuge mit Hybridanstrieb stieg laut Kraftfahrtbundesamt um knapp 6 Prozent auf rund 13.300 an. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr in Thüringen rund 47.600 Autos zugelassen. Das waren etwa 200 mehr als im Vorjahr, aber immer noch rund 30 Prozent weniger als vor Beginn der Corona-Pandemie.