Desinfektionsmittelspender fängt plötzlich Feuer - eine Person verletzt

Essen/dpa - Beim Brand eines Desinfektionsmittelspenders ist in Essen eine Frau leicht verletzt worden, als sie das Gerät ins Freie gebracht hat. Wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte, war der Spender aus bislang ungeklärter Ursache am Donnerstag im Treppenhaus eines Berufsbildungswerks in Brand geraten.

Zwei der 45 Bewohnerninnen und Bewohner schleppten den in Flammen stehenden Spender noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr ins Freie. Dabei wurde die Frau leicht verletzt und mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Der zweite Helfer blieb laut Feuerwehr unverletzt. Alle anderen Bewohner hatten das Gebäude vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.