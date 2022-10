Der Herbst kommt zurück nach Thüringen

Erfurt - Die Menschen in Thüringen müssen sich heute auf einen nassen Herbsttag einstellen. Der Dienstag startet nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit einer dicken Wolkendecke und vereinzelten Schauern. Am Vormittag kann es zu örtlichen Starkregen und Gewitter kommen. Eine Kaltfront sorgt für Temperaturen zwischen 16 und 19 Grad. Im Bergland liegen die Temperaturen zwischen 14 und 17 Grad.

Erst am Abend wird es zunehmend trockener und die Wolken lösen sich allmählich auf. Ein Nordwestwind sorgt in der Nacht zu Mittwoch für deutlich kühlere Temperaturen mit Tiefstwerten von bis zu 5 Grad. Außerdem wird Nebel mit einer Sichtweite unter 150 Meter erwartet. Am Mittwoch wird es dann wieder etwas freundlicher bei einem Sonnen- und Wolkenmix und Temperaturen zwischen 11 und 15 Grad.