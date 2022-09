DAZN räumt Tonprobleme bei Real gegen Leipzig ein

Madrid - Der Streamingdienst DAZN hat beim Champions-League-Spiel zwischen Real Madrid und RB Leipzig Tonprobleme eingeräumt. Die beiden Kommentatoren Uli Hebel und Jonas Hummels waren am Mittwochabend zunächst nicht einwandfrei zu verstehen. „Das soll natürlich nicht so sein. Wir sind bereits dran“, antwortete der Streamingdienst bei Twitter einem der zahlreichen Nutzer, die sich über die Probleme beschwert hatten. Die Technikabteilung sei „bereits dran“, hieß es in einem weiteren Tweet.