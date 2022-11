Dani Olmo stürmt für Timo Werner bei RB Leipzig

Dani Olmo nimmt am Abschlusstraining in der Red-Bull-Akademie teil.

Sinsheim - Dani Olmo stürmt anstelle von Nationalspieler Timo Werner für RB Leipzig im Bundesliga-Spiel bei der TSG 1899 Hoffenheim. Trainer Marco Rose stellte am Samstag beim seit zehn Pflichtspielen unbesiegten Champions-League-Achtelfinalisten den Spanier neben Torjäger Christopher Nkunku und André Silva in den Angriff. Bei Werner war nach dem Spiel gegen Schachtjor Donezk ein Syndesmosebandriss diagnostiziert worden, er fehlt auch bei der Fußball-WM in Katar.

Besonderes im Blickpunkt in Sinsheim stehen die beiden Profis auf der linken Außenbahn: Nationalspieler David Raum war im Sommer von der TSG nach Leipzig gewechselt, im Gegenzug wurde der Leipziger Angeliño von den Hoffenheimern ausgeliehen. Hoffenheims Coach André Breitenreiter ersetzte in der Defensive Ozan Kabak, der wegen einer Gelb-Rot-Sperre fehlt, durch Kevin Akpoguma. Der zuletzt angeschlagene Kevin Vogt läuft nun doch als Abwehrchef auf. Torjäger Andrej Kramaric, dem zuletzt immer wieder Probleme im Sprunggelenk zu schaffen machten, sitzt zunächst erneut nur auf der Bank.