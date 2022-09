Magdeburg - In einem leerstehenden Gebäude in Magdeburg hat es gebrannt. In der Nacht zum Samstag sei es zu einem offenen Dachstuhlbrand in Teilbereichen des Gebäudes gekommen, teilte die Feuerwehr mit. Sie löschte mit etwa 35 Einsatzkräften den Brand. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Feuerwehr auf etwa 100.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Ursache des Brandes ist bislang unklar.