Berlin - Die Feuerwehr ist am Dienstag zu einem Dachstuhlbrand nach Berlin-Neukölln ausgerückt. Die Feuerwehr war mit knapp 80 Kräften in der Nogatstraße im Einsatz, sagte ein Feuerwehrsprecher. Demnach brannte es in einem fünfgeschossigen Mehrfamilienhaus. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.