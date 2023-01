Dachstuhl einer Gaststätte im Landkreis Oldenburg brennt

Wardenburg - Der Dachstuhl einer Gaststätte in Wardenburg (Landkreis Oldenburg) hat am Neujahrsabend in Flammen gestanden. Menschen seien nicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Brandursache sei noch unklar. Dem Sprecher zufolge wird geprüft, ob es einen Zusammenhang mit Silvesterfeuerwerk gibt. Das Feuer sei schnell gelöscht worden. Nach ersten Schätzungen wird der Schaden an dem Gebäude mit 15.000 bis 20.000 Euro beziffert.