Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt nahezu unverändert

Magdeburg - Das Corona-Infektionsgeschehen in Sachsen-Anhalt hat sich binnen einer Woche kaum verändert. Das Robert Koch-Institut (RKI) registrierte für die zurückliegenden sieben Tage 263,9 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Land, wie am Donnerstag aus dem RKI-Dashboard hervorging. Eine Woche zuvor hatte die Inzidenz bei sinkender Tendenz bei 264,9 gelegen. Bundesweit wurde die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag mit 262,3 angegeben. Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen.

Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Innerhalb Sachsen-Anhalts unterscheidet sich das registrierte Infektionsgeschehen teils deutlich. Im Altmarkkreis Salzwedel lag die Inzidenz laut RKI am Donnerstag mit 414,7 am höchsten. Im Landkreis Wittenberg hingegen wurde mit 156,5 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und Woche der landesweit geringste Wert festgestellt.

Seit Beginn der Pandemie wurden nach RKI-Angaben landesweit inzwischen 911.845 Infektionen registriert. Die Statistik weist insgesamt 5912 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion im Land aus. Sachsen-Anhalt hat rund 2,17 Millionen Einwohner.