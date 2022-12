Corona: 121 Millionen Euro für Verdienstausfälle gezahlt

Halle - In Sachsen-Anhalt sind nach Behördenangaben seit Beginn der Corona-Pandemie rund 121 Millionen Euro an Entschädigungen für Verdienstausfälle ausgezahlt worden. Das betraf etwa 144.000 Anträge, wie der Präsident des Landesverwaltungsamtes, Thomas Pleye, in Halle mitteilte. Insgesamt 150.000 Bescheide habe die Behörde bis jetzt erteilt. 6000 Anträge wurden abgelehnt, weil für sie eine Entschädigung nicht in Frage kam.

Vorrangig wurden Anträge auf Entschädigungen bearbeitet, weil Eltern wegen Corona-Erkrankungen mit einer Quarantäne der Kinder nicht arbeiten konnten, außerdem Anträge von Selbstständigen. Die Corona-Pandemie war 2020 in Sachsen-Anhalt angekommen.