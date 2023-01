Chinesisches Neujahrsfest im Tropengewächshaus Botanika

Bremen - Nach dem chinesischen Kalender hat am Sonntag das Jahr des Hasen begonnen, und das Tropengewächshaus Botanika in Bremen hat dieses chinesische Neujahr mitgefeiert. Den ganzen Tag konnten Besucher und Besucherinnen Kultur aus dem Reich der Mitte bewundern. Der farbenfrohe Löwentanz wurde gezeigt; genauso gab es Vorführungen der fernöstlichen Bewegungskünste Kung Fu, Qigong und Tai Chi. Chinesische Musiker und Sänger brachten ihre Kunst zu Gehör. Auch in die traditionelle chinesische Teezeremonie wurde eingeführt. Die Botanika liegt im Bremer Rhododendronpark. In dem großen Glasbau werden tropische Pflanzen, Schmetterlinge und kleine Tiere gezeigt.