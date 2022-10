Chemnitz startet mit 74:88-Niederlage in München in Saison

München (dpa) – - Die Basketballer der Niners Chemnitz sind mit einer Niederlage in die Saison gestartet. Die Sachsen verloren am Sonntag ihr Auftaktspiel beim FC Bayern München mit 74:88 (49:47). Den größten Anteil am Erfolg der Hausherren hatten Augustine Rubit (22), Vladimir Lucic (16), Nick Weiler-Babb (13) und Corey Walden (12). Für die Gäste erzielten Neuzugang Marko Filipovity (29) bei seinem Bundesliga-Debüt und Nelson Weidemann (13) die meisten Punkte.

In den ersten beiden Vierteln blieben die Chemnitzer fast immer auf Schlagdistanz und konnten sich kurz vor dem Seitenwechsel sogar eine knappe Führung erkämpfen. Doch dann machte sich der Substanzverlust nach der coronabedingten Zwangspause doch bemerkbar. Die Chemnitzer, die erst am Donnerstag das Training wieder aufgenommen hatten, konnten in den ersten sieben Minuten des dritten Viertels keinen einzigen Wurf im Münchner Korb versenken. Mit einem 14:0-Lauf auf 61:49 (27.) stellten die Bayern die Weichen auf Sieg.