Chemnitz feiert im Europe Cup 90:60 gegen Golden Eagle Ylli

Chemnitz (dpa) – - Die Niners Chemnitz haben im zweiten Spiel im FIBA Europe Cup ihren ersten Sieg gefeiert. Der Bundesligist behielt am Mittwoch gegen Golden Eagle Ylli aus Kosovo deutlich mit 90:60 (51:26) die Oberhand. Die meisten Punkte für die Sachsen erzielten Arnas Velicka (19), Kevin Yebo (17), Marko Filipovity (13), Jonas Richter und Nelson Weidemann (je 11). Bei den Gästen konnten nur Jay Threatt (15) und Rashun Davies (14) zweistellig punkten.

Der Bundesligist sorgte bereits in den ersten vier Minuten mit einem 12:0 für klare Verhältnisse. Bis zum 35:24 (15.) konnten die Gäste den Abstand noch in Grenzen halten. Dann reichten den in allen Belangen überlegenen Chemnitzern weitere fünf starke Minuten, um sich mit einem 16:2-Lauf bis zur Pause auf 51:26 abzusetzen. Nach 26 Minuten betrug der Vorsprung schon 30 Zähler (63:33).