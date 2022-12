Chef des Flüchtlingsamtes wechselt in andere Behörde

Berlin - Der Präsident des Berliner Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF), Alexander Straßmeir, übernimmt eine andere Aufgabe in der Berliner Verwaltung. Zum 1. Januar wechselt der Beamte an die Spitze des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lageso). Das teilte die Sozialverwaltung am Montag mit und bestätigte damit endgültig eine Personalie, die sich schon seit geraumer Zeit angedeutet hatte.

Für Straßmeirs Nachfolge im LAF läuft demnach eine Ausschreibung. Bis zum Abschluss dieses Verfahrens leitet die bisherige Abteilungsleiterin Carina Harms das LAF kommissarisch als Präsidentin. Sie nahm in dieser Funktion in den vergangenen Wochen bereits Termine wahr.

Straßmeir, Jahrgang 1964, war in Berlin auch einige Jahre Justiz-Staatssekretär. Seit Mitte 2018 amtierte er als Präsident des LAF. Sein Weggang fällt in eine Zeit, in der wieder deutlich mehr Geflüchtete als in den vergangenen Jahren nach Berlin kommen und deren Aufnahme, Unterbringung und Versorgung immer schwieriger wird. Dafür ist das erst 2016 gegründete LAF zuständig.

Das Lageso wiederum hatte diese Aufgaben bis 2016 inne, war damit aber überfordert und stand deshalb auf dem Höhepunkt der Flüchtlingszuwanderung 2015 und 2016 massiv in der Kritik. Heute hat das Lageso ein breites Aufgabenspektrum in den Bereichen Soziales und Gesundheit.