CDU verleiht ab kommendem Jahr Bernhard-Vogel-Medaille

Erfurt - Die CDU Thüringen ruft eine neue Auszeichnung ins Leben. Anlässlich des 90. Geburtstags des langjährigen Ministerpräsidenten Bernhard Vogel soll künftig die Bernhard-Vogel-Medaille verliehen werden. Das teilte der Landesverband am Donnerstag mit. „Wir wollen Mitglieder, die sich außergewöhnlich um Thüringen und die CDU verdient gemacht haben, künftig auf besondere Weise würdigen“, sagte der CDU-Landesvorsitzende Mario Voigt. „Unser großes Vorbild, sowohl politisch als auch menschlich, ist dabei unser Ehrenvorsitzender, dem diese Auszeichnung gewidmet ist.“

Berhard Vogel war von 1992 bis 2003 Ministerpräsident in Thüringen. Zu Wochenbeginn feierte der CDU-Politiker seinen 90. Geburtstag. Bei den Feierlichkeiten am Mittwochabend in Erfurt erhielt er selbst die erste Bernhard-Vogel-Medaille. Ab dem kommenden Jahr soll die Auszeichnung vom Landesvorstand in Gold und von den Kreisverbänden in Silber verliehen werden.