CDU-Politiker Linnemann für Stopp von Kanzleramtserweiterung

Berlin - Der CDU-Vizevorsitzende Carsten Linnemann fordert, den geplanten Erweiterungsbau des Kanzleramts zu stoppen. „Herr Scholz, bitte überdenken Sie die Pläne!“, sagte er an den Bundeskanzler gewandt in der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Samstag). Zwar habe CDU-Kanzlerin Angela Merkel das Vorhaben eingeleitet und die Unionsfraktion ursprünglich zugestimmt. „Doch inzwischen sind die Kosten für die Baupläne nochmals stark gestiegen - und wir befinden uns in einer völlig neuen Situation.“ Die nächsten Jahre würden angesichts der erwarteten langen Wirtschaftskrise sehr hart. „Da muss die Gesellschaft zusammenhalten. Und da muss die Politik Vorbild sein. Dazu zählt, so einen Mega-Anbau für 777 Millionen Euro zu stoppen. Wir können uns das nicht mehr leisten.“

Scholz hatte vor gut einem Monat gesagt: „Ich glaube, dass so eine lange vorbereitete Planung, die jetzt sehr weit fortgeschritten ist, auch zu Ende geführt werden muss.“ Das Kanzleramt argumentiert, dass auch Kosten für die Auslagerung von Arbeitsplätzen gespart würden. Die Bauarbeiten werden bereits vorbereitet. Sie sollen im kommenden Jahr beginnen und 2028 abgeschlossen werden.