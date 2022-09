CDU-Chef Wegner fordert stärkeren Fokus auf die Mieter

Hannover/Berlin - Berlins CDU-Landes- und Fraktionschef Kai Wegner hat beim Bundesparteitag in Hannover gefordert, die Interessen der Mieter stärker in den Fokus zu rücken. „Ich komme aus Berlin, eine Stadt der Mieter. Die Menschen dort haben große Sorgen, ob das Geld bis zum Monatsende reicht“, sagte Wegner am Freitag. Das zeige, dass bei der Bundesregierung etwas gewaltig schieflaufe.

„Wir müssen die Mietereinnen und Mieter in Zukunft noch stärker in den Blick nehmen“, forderte Wegner. Als große Volkspartei der Mitte sei es die Aufgabe der CDU, es besser zu machen als die Ampel und dafür zu sorgen, dass an alle Menschen gedacht werde.