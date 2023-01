Dresden - In der Nacht auf Montag ist auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in Dresden ein Carport abgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer im Stadtteil Kauscha war aus bisher nicht geklärter Ursache ausgebrochen. Ein Auto, das in dem Carport abgestellt war, wurde von den Flammen zerstört.