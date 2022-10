Buxtehuder SV muss im Europapokal nach Norwegen

Hamburg - Handball-Bundesligist Buxtehuder SV trifft im Drittrundenspiel der European League auf Fana Håndball aus Norwegen. Das Hinspiel findet am 3. oder 4. Dezember bei den Skandinavierinnen statt. Das Rückspiel gegen den Fünften der norwegischen Liga in der vergangenen Saison ist für den 11. oder 12. Dezember in Buxtehude vorgesehen. Das ergab die Auslosung des Europa-Verbandes EHF. „Wir freuen uns auf ein interessantes Spiel gegen eine norwegische Mannschaft. Es hätte deutlich schwerer für uns werden können. Trotzdem wird es natürlich eine Herausforderung. Wir freuen uns aber, echtes Europapokal-Flair genießen zu können“, sagte BSV-Coach Dirk Leun zur Auslosung.