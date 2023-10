Zum 33. Mal jährt sich am 3. Oktober die Wiedervereinigung. Die zentrale Feier zum Tag der Deutschen Einheit gibt es in Hamburg. Und dort geht die Party schon einen Tag früher los.

Hamburg - In Hamburg hat am Vormittag das Bürgerfest zumTag der Deutschen Einheit begonnen. Zwei Stunden vor der offiziellen Eröffnung durch den Bundesratspräsidenten, Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher, öffneten auf dem Rathausmarkt die ersten Info-Pavillons ihre Türen. Dort präsentieren sich die Verfassungsorgane - Bundesregierung, Bundestag, Bundesrat und das Bundesverfassungsgericht. Auch die ersten Imbissstände nahmen den Betrieb auf. Der Andrang hielt sich zunächst in Grenzen.

Der Beginn des Bürgerfests ist der Auftakt zur zentralen Feier zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Höhepunkt bildet am Dienstag ein Festakt in der Elbphilharmonie mit rund 1300 Gästen, darunter die gesamte Staatsspitze und die Regierungschefs der Länder. Zuvor wird es in der Hauptkirche St. Michaelis - dem „Michel“ - einen ökumenischen Gottesdienst geben.

Bei dem Bürgerfest rund um Rathaus und Binnenalster will sich die Stadt zusammen mit rund 400 Partnern und Akteuren in einem bunten Programm als vielfältige, nachhaltige, welt- und zukunftsoffene Metropole präsentieren. Die Feier steht unter dem Motto „Horizonte öffnen“. Hunderttausende Besucher werden in der Hansestadt erwartet.