Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck besucht Sachsen

Dresden - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kommt nach Sachsen und nimmt an einer Sitzung des Landeskabinetts in Dresden teil (Dienstag). Zuvor will er mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sowie dessen Stellvertreter Wolfram Günther (Grüne) und Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) über aktuelle energie- und wirtschaftspolititische Themen sprechen. Gegen Mittag wird Habeck auch auf der Kabinetts-Pressekonferenz erwartet.