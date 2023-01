Bundestagspräsidentin gedenkt Opfer des Nationalsozialismus

Bernburg - Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hat sich bei einem Besuch der Gedenkstätte für die Opfer des Nationalsozialismus in Bernburg für einen Ausbau der Erinnerungskultur ausgesprochen. Dafür gelte es, pädagogische Konzepte für die junge Generation zu entwickeln. „Ich finde, man sieht an dem täglichen Antisemitismus, am Rassismus, an Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung, dass es bitter notwendig ist, dass wir an die Vergangenheit erinnern und daraus für die Zukunft lernen“, sagte Bas am Samstag.

In Bernburg wurden in der Zeit des Nationalsozialismus rund 14.000 Frauen, Männer und Kinder getötet. Es waren Patientinnen und Patienten aus Heil- und Pflegeanstalten und Häftlinge aus Konzentrationslagern. Auf dem Gelände des heutigen Fachklinikums befand sich laut Gedenkstätte ab 1940 eine der sechs zentralen NS „Euthanasie“-Anstalten, in denen Menschen mit Gas getötet wurden.

Zu den Opfern von Bernburg gehörte die deutsche Jüdin Mary Pünjer (1904-1942). Deren Biografie soll während der Gedenkstunde des Bundestages für die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar vorgestellt werden. Ein Schwerpunkt sei in diesem Jahr das Erinnern an Menschen, die von den Nationalsozialisten wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt und ermordet wurden.