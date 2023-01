Bundespolizei fasst seit Oktober gesuchten 40-Jährigen

Halle - Am Hauptbahnhof Halle hat die Bundespolizei einen 40-Jährigen erwischt, der seit Oktober vergangenen Jahres gesucht wurde. Bei der Überprüfung fiel auf, dass der Mann im Januar 2020 wegen Fahrens ohne Führerschein zu einer Geldstrafe von 5600 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 160 Tagen verurteilt worden war, wie die Bundespolizei am Sonntag in Magdeburg mitteilte. Der Gesuchte zahlte aber nur 1330 Euro und trat die Haft trotz Ladung nicht an. So erging der Haftbefehl. Die Bundespolizisten nahmen den 40-Jährigen nun fest und brachten ihn in ein Gefängnis. Dort muss er 122 Tage verbringen, falls er nicht die verbliebenen 4270 Euro zahlt.

Zusätzlich erhielt der Mann eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, denn er hatte bei der Kontrolle in der Nacht zum Samstag eine geringe Menge an vermutlich Crystal Meth dabei, wie die Bundespolizei weiter mitteilte.