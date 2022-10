Bund der Steuerzahler stellt sein Schwarzbuch vor

Hannover - Die Verschwendung öffentlicher Mittel prangert der Bund der Steuerzahler in Niedersachsen und Bremen in seinem neuen sogenannten Schwarzbuch an. Vorgestellt werden die Fälle heute in Hannover. Erneut gehe es um viele Millionen Euro, sagte ein Sprecher. Die Beispiele dienen nach Angaben des Bundes der Steuerzahler dazu, auf einen effizienteren Umgang mit dem Geld der Steuerzahler hinzuwirken.

Im vergangenen Jahr hatte das Schwarzbuch neun Fälle von Verschwendung aus Niedersachsen und drei aus Bremen exemplarisch benannt. Darunter waren mit Moos bepflanzte Gitterwände in Braunschweig für 112.500 Euro. Sie sollten laut Hersteller eine große Treibhausgasminderung erzielen, wissenschaftliche Nachweise gab es dafür laut Steuerzahlerbund aber nicht.