Berlin - Zum Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz hat Berlins Parlamentspräsident Dennis Buchner gemahnt, die „monströsen Verbrechen“ Nazideutschlands nie zu vergessen und daraus Lehren zu ziehen. „Es kann keinen Schlussstrich geben“, sagte er am Donnerstag im Plenum des Abgeordnetenhauses. „Das ist der Auftrag für uns alle.“

Nie wieder dürften Menschen aufgrund ihres Glaubens, ihrer Herkunft, ihrer Sexualität, ihres Gesundheitszustands oder ihre Aussehens in gut oder schlecht eingeteilt werden. „Wonach wir Menschen bewerten, darf nicht vom Bildungsstand, vom Einkommen und auch weder vom Vor- noch vom Nachnamen abhängig sein“, sagte Buchner. Bei Antisemitismus, Menschenfeindlichkeit und antidemokratischen Tendenzen dürfe niemand wegsehen.

Buchner erinnerte daran, dass Deutschland den Zweiten Weltkrieg mit so vielen Opfern ausgelöst habe. Er erinnerte an den Holocaust, an die Ermordung von Millionen Juden in Vernichtungslagern, an die getöteten Sinti und Roma, an die Opfer der Euthanasie, an homosexuelle Opfer und an die Menschen, die ihren Widerstand gegen die Nazis mit dem Leben bezahlten.

Buchner zufolge begann mit der Übernahme der Macht durch die Nazis im Januar 1933, also vor 90 Jahren, eine „Barbarei im teuflischen Sinne“. „Es geschah in Deutschland, es geschah in unserem Land“, mahnte der SPD-Politiker. „Es ist wichtig, dass unsere Stadt, unsere vielfältige und vielstimmige Stadtgesellschaft sich dieser Verbrechen und auch des ungeheuren menschlichen wie kulturellen Verlusts bewusst bleibt, dass Erinnerung gelebt wird.“

Am 27. Januar 1945 hatten Soldaten der Roten Armee die Überlebenden des deutschen Konzentrationslagers Auschwitz im besetzten Polen befreit. Die Nazis hatten dort mehr als eine Million Menschen ermordet. Seit 1996 wird das Datum in Deutschland als Holocaust-Gedenktag begangen.