Chemnitz - Ein Auto ist in Chemnitz angezündet und vom Feuer komplett zerstört worden. Durch die entstandene Hitze wurde in der Nacht zum Freitag auch ein danebenstehender Pkw beschädigt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und ermittelt. Die Höhe des Sachschadens ist bisher noch unbekannt.