Bremen - Das Bremer Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) erhält zum Mai dieses Jahres einen neuen Leiter. Der 35 Jahre alte Jurist Thorge Koehler soll das Amt übernehmen, wie das Bremer Innenressort am Freitag bekannt gab. Koehler arbeitet seit Anfang 2018 als Referatsleiter im LfV in den Bereichen Islamismus und auslandsbezogener Extremismus. Er folgt auf Dierk Schittkowski. Dieser hatte das Amt 2016 übernommen und geht den Angaben zufolge Ende April in den Ruhestand.