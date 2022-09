Bremen stellt Plan zur Entwicklung seiner Häfen vor

Bremen - Das Land Bremen plant, in den nächsten zehn Jahren etwa eine halbe Milliarde Euro in seine Häfen zu investieren. Das geht aus dem Hafenentwicklungskonzept 2035 hervor, dem der Senat am Dienstag zugestimmt hat. „Geht es den Häfen gut, geht es Bremen und Bremerhaven gut“, sage Bürgermeister Andreas Bovenschulte auf der Pressekonferenz zur Vorstellung des Plans. Mit dem Geld sollen Kai-Anlagen und Containerterminals erneuert werden. Etwa 80 Millionen Euro seien allein für die Columbuskaje in Bremerhaven vorgesehen, die von Kreuzfahrtschiffen angefahren wird.

Inflationsbedingt dürfte den Bremer Häfen künftig weniger Geld zur Verfügung stehen als noch zuvor. Nach Aussage von Bovenschulte investierte der Zwei-Städte-Staat bereits in den vergangenen zehn Jahren ebenfalls etwas eine halbe Milliarde Euro in seine Häfen.