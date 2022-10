Ausstellungen Brei-Attacke stößt bei Museen auf Unverständnis

Die Attacke von Klimaaktivisten auf ein Monet-Gemälde im Museum Barberini in Potsdam besorgt Museen auch in Niedersachsen. Sie fürchten, dass die Kunst für die Proteste instrumentalisiert wird. Werden nun Sicherheitsvorkehrungen in Museen verschärft?