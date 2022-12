Braunschweigs Präsidentin Kumpis verfolgt WM in Katar nicht

Braunschweig - Deutschlands einzige Vereinspräsidentin im Profifußball, Nicole Kumpis, lehnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ab. „Ich verfolge die WM-Endrunde nicht. Das ist eine persönliche und ganz bewusste Entscheidung“, sagte das Oberhaupt des Zweitligisten Eintracht Braunschweig der Deutschen Presse-Agentur.

Kumpis glaubt nicht an einen positiven Effekt des umstrittenen Turniers. „Möglicherweise können einige Impulse gesetzt werden, aber substanziell und nachhaltig dauerhaft wird das nichts an der Situation in dem Land oder in der Region ändern“, sagte sie.

Kumpis, die im März als erste Frau an die Spitze der Braunschweiger gewählt worden war, ist nach eigenen Angaben seit Jahren in der Flüchtlingshilfe und in der Migrationsarbeit tätig und habe sich „sehr stark mit verschiedenen Kulturräumen“ beschäftigt. „Ich empfinde es als dramatisch, dass die WM nach Katar vergeben worden ist“, sagte sie weiter. Als Gründe nannte sie den dort herrschenden Umgang mit Menschenrechten, die Situation von Frauen, das fehlende sexuelle Selbstbestimmungsrecht und der „in der heutigen Zeit geradezu groteske Umgang in Fragen der Klimanachhaltigkeit“.