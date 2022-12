Braunschweigs Clubchefin warnt vor Entfremdung der Fans

Braunschweig - Deutschlands einzige Vereinspräsidentin im Profifußball, Nicole Kumpis, warnt vor einer Abkehr einiger Proficlubs von den Fans. „Der Fußball hat sich zum Teil weit von der Basis entfernt. Richtig problematisch wird es dann, wenn aus Entfernung Entfremdung wird“, sagte das Oberhaupt des Zweitligisten Eintracht Braunschweig der Deutschen Presse-Agentur.

Ein überdimensionierter Männer-Fußball mit Millionen-Gehältern und immer größeren Plänen habe bei einigen Fans zu einer Abkehr geführt. Kumpis will sich dieser Entwicklung widersetzen: „Wir sind viel nahbarer als Verein in dieser Stadt, als einige große europäische Clubs, die seit Jahren auf einem Weg sind, die der einfache Fan einfach nicht mehr nachvollziehen kann“, sagte sie. Auch in Deutschland beobachte sie mit Skepsis den Weg von „drei, vier Clubs in der Bundesliga, die sich zunehmend entfernen“ und eher europäisch oder weltweit orientierten.

Auch Corona-Nachwirkungen durch fehlende Zuschauer und den begrenzten Zugang zum Vereinssport spielten für Fußball-Clubs immer noch eine Rolle. „Wir sind immer noch nicht wieder auf dem Level vor Corona. Das sieht man an den Zuschauerzahlen, die Leute sind immer noch vorsichtig“, sagte Kumpis, die im März als erste Frau an die Spitze der Braunschweiger gewählt worden war.