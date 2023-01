Braunschweiger Basketballer bauen Kader weiter um

Braunschweig - Nach dem schwachen Saisonstart bauen die Basketball Löwen Braunschweig weiter ihren Kader um. So wird Point Guard Ondrej Sehnal nicht mehr für die Niedersachsen auflaufen. Der bis zum Ende der Saison laufende Vertrag mit dem tschechischen Nationalspieler wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst, wie der Bundesligist am Dienstag mitteilte. Der 25 Jahre alte Sehnal wechselt zurück in seine Heimat zu Era Basketball Nymburk.

„Unsere bisherige schwierige Saison hat gezeigt, dass wir auf der Point Guard-Position andere spielerische Impulse benötigen, weshalb wir entsprechende Veränderungen vornehmen müssen“, sagte Löwen-Geschäftsführer Nils Mittmann. Zuletzt hatten die Braunschweiger bereits den Amerikaner Divine Myles für die Position des Spielmachers verpflichtet.