Braunschweig gewinnt ersten Test im Trainingslager

Sevilla - Eintracht Braunschweig hat das erste Testspiel im Trainingslager in Andalusien gewonnen. Der Fußball-Zweitligist setzte sich am Dienstag in Sevilla gegen die Reserve des spanischen Erstligisten FC Sevilla mit 2:0 (1:0) durch. Die Treffer für das Team von Trainer Michael Schiele gegen den viertklassigen Gegner erzielten Neuzugang Manuel Wintzheimer (40. Minute) und Enrique Peña Zauner (66.).

Am Samstag treffen die Braunschweiger in Spanien noch auf den Regionalligisten VfB Lübeck, ehe das Trainingslager am Sonntag zu Ende geht. Eine Woche später tritt die Eintracht dann zum Rückrundenauftakt beim Hamburger SV an (29.1.).