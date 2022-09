Burg - In der Nacht zum Sonntag hat der Dachstuhl eines leerstehenden Einfamilienhauses in Burg gebrannt. Man gehe von Brandstiftung aus, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Täter seien vermutlich durch ein offenes Fenster ins Gebäude gelangt. Am Brandort sicherte die Kriminalpolizei Spuren.