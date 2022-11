Brandstiftung an Gartenlauben - 30.000 Euro Schaden

Limbach-Oberfrohna - Mehrere Gartenlauben haben am Samstag in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Niemand wurde verletzt.

Nachdem zunächst eine Laube im Norden der Stadt brannte, griff das Feuer auf zwei weitere Lauben und einen Schuppen über. Dabei sei ein Schaden von rund 30.000 Euro entstanden, hieß es weiter. Ein Brandursachenermittler der Polizei untersuchte den Tatort.