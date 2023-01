Brandflaschen als Drohung gegen neue Flüchtlingsunterkunft?

Wildeshausen - An einer noch unbewohnten Flüchtlingsunterkunft in Wildeshausen sind mehrere versteckte Flaschen mit einer brennbaren Flüssigkeit gefunden worden. Der Fund müsse eindeutig als „Drohung gegen die geplante Einrichtung“ gewertet werden, teilte die Polizei im Landkreis Oldenburg am Dienstag mit. Deshalb ermittele der für politisch motivierte Kriminalität zuständige Staatsschutz der Polizei. Auch der Landkreis als Betreiber der Unterkunft sei sensibilisiert.

Ein Mitarbeiter der Einrichtung habe am Silvesternachmittag die Flaschen entdeckt, die unter Laub und Steinen lagen. Sie seien vermutlich am 30. oder 31. Dezember versteckt worden, teilte die Polizei mit und bat mögliche Zeugen sich zu melden. Die Sicherheitsmaßnahmen an allen Flüchtlingsunterkünften seien verstärkt worden. Landrat Christian Pundt (parteilos) und die Polizei betonten in der Mitteilung, dass sich Schutzsuchende im Landkreis Oldenburg sicher fühlen können.