Brandenburger Landtag verabschiedet sich in Weihnachtspause

Potsdam - Nach einer dreitägigen Sitzung und der Verabschiedung des Doppelhaushalts für 2023 und 2024 hat sich der Brandenburger Landtag in die Weihnachtspause verabschiedet. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke wünschte allen am Freitag im Parlament in Potsdam ein frohes Fest - und mit einem Schmunzeln 365 Weihnachtstage im kommenden Jahr. Sie verband die Wünsche mit einem Gedicht von Astrid Lindgren. „Oh wie ist es schön, wenn Weihnachten ist! Ich wünschte nur, dass ein wenig öfter Weihnachten wäre“, zitierte Liedtke die schwedische Autorin.