Brand in Wohnhaus: Zwei Menschen mit Rauchgasvergiftung

Chemnitz - Bei einem Brand eines Wohnhauses in Chemnitz sind mehrere Menschen verletzt worden. Zwei Bewohner seien nach dem Feuer am Samstagabend mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Zur Brandursache machte ein Sprecher zunächst keine Angaben. Nachdem der Brand gelöscht wurde, mussten die Bewohner anderweitig unterkommen. Das Haus ist nach Angaben der Feuerwehr zunächst nicht mehr zu bewohnen. Die Höhe des Schadens war noch unklar.