Brand in Flüchtlingsunterkunft in Berliner Hochhaus gelöscht

Berlin - In einer Flüchtlingsunterkunft im sechsten Stock eines Berliner Hochhauses hat es am Samstag gebrannt. Das Feuer in einem Schlafzimmer sei rasch gelöscht und niemand verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher auf Anfrage. Der Sicherheitsdienst habe die Unterkunft im Märkischen Viertel in Reinickendorf schon vor dem Löscheinsatz geräumt. Zur Brandursache konnten Feuerwehr und Polizei zunächst nichts sagen. Offen blieb auch vorerst, wie viele Menschen vor dem Feuer in der Unterkunft waren.

Vor Ort habe alles optimal geklappt, sagte der Feuerwehrsprecher. Die 64 Einsatzkräfte seien schnell und ohne Behinderungen angerückt, das Treppenhaus sei durch einen Rauch- und Wärmeabzug rauchfrei gewesen und die Feuerwehrleute hätten eine trockene Steigleitung zum Löschen gehabt. Der Einsatz war am frühen Nachmittag beendet.