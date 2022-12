Brand in Ferienanlage im Harz: 46 Menschen in Sicherheit

Friedrichsbrunn - Schreck am frühen Morgen an Heiligabend: In einer Ferienanlage bei Friedrichsbrunn im Landkreis Harz ist am Samstagmorgen ein Brand ausgebrochen. 46 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten. Das Feuer war den Angaben zufolge in einem Heizhaus der Anlage ausgebrochen. Die Feriengäste, die aus dem Schlaf gerissen wurden, seien anderweitig untergebracht worden. Sie wollten eigentlich die Weihnachtstage im Harz verbringen, wie ein Sprecher der Einsatzleitung der dpa sagte.

Die Menschen seien von Helfern betreut, mit warmen Getränken und Essen versorgt worden. Darunter waren Familien mit Kindern. Beim Eintreffen der Feuerwehr, gegen 5.30 Uhr, habe auch das Hauptgebäude der Ferienanlage samt Gaststätte lichterloh gebrannt. Die Feuerwehr war mit 106 Kräften im Einsatz, zudem waren 27 Rettungskräfte und 19 Freiwillige des Technisches Hilfswerks am Ort. Der Sachschaden werde auf rund vier Millionen Euro geschätzt.