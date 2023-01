Brand in Carport: Schaden in Höhe von 150.000 Euro

Wallenhorst - Bei einem Feuer in einem Carport in Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) ist ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Die Feuerwehr konnte bei dem Brand am Freitag noch verhindern, dass die Flammen auf das angrenzende Wohnhaus übergreifen, wie die Polizei mitteilte. Ein im Carport parkendes Auto stand ebenfalls in Flammen und brannte vollständig aus.

Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Das Wohnhaus war am Samstag aufgrund von giftigem Qualm zunächst nicht mehr bewohnbar. Die Polizei vermutet, dass im Carport gelagerte Kaminasche den Brand verursacht hat.