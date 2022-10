BR Volleys gewinnen den Bounce House Cup

Hildesheim - Die Berlin Volleys haben das dreitägige Turnier um den Bounce House Cup gewonnen. Im Endspiel in Hildesheim setzte sich der deutsche Volleyball-Meister gegen den Erzrivalen VfB Friedrichshafen am späten Sonntagabend überraschend deutlich mit 3:0 (25:15, 25:23, 25:22) durch. Überragender Akteur beim Sieger war Diagonalangreifer Marek Sotola. Der tschechische Nationalspieler profitierte bei seinen erfolgreichen Aktionen am Netz auch von der guten Annahme seiner Mannschaft und dem variantenreichen Zuspiel des Spaniers Angel Trinidad.

Der Bounce House Cup unter Beteiligung von allen acht Bundesligisten fand erstmals statt und ersetzt den bisher ausgetragenen Supercup. Platz drei ging an die Netzhoppers KW-Bestensee. Die Brandenburger besiegten im „kleinen Finale“ die SVG Lüneburg mit 3:1.

Auch ohne Mittelblocker Anton Brehme boten die BR Volleys im Finale eine eindrucksvolle Vorstellung. Friedrichshafen, gegen das neu formierte Berliner Team eigentlich favorisiert, bekam das schwungvolle Angriffsspiel des Gegners nie richtig unter Kontrolle. Den ersten Satz dominierten die Hauptstädter nach Belieben. Sie behielten aber auch die Ruhe, Übersicht und Ordnung, als die Friedrichshafener in den folgenden Durchgängen besser ins Spiel kamen.