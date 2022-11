BR Volleys erleichtert: Marek Sotola einsatzfähig

Berlin - Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Volleys ist vor dem nächsten Auftritt in der Champions League eine Sorge los. Diagonalangreifer Marek Sotola hat vom Arzt grünes Licht für einen Einsatz am Mittwoch bei Halkbank Ankara bekommen. Das teilte der Verein der Deutschen Presse Agentur am Montag mit.

Der 23-jährige tschechische Nationalspieler, eine der wichtigsten Stützen beim deutschen Volleyball-Meister, hatte sich am Samstag beim Bundesligaspiel gegen die Grizzlys Giesen (3:0) frühzeitig verletzt und musste vom Feld getragen werden. Der anfängliche Verdacht auf eine komplizierte Verletzung des Sprunggelenks bestätigte sich nach eingehender Untersuchung am Montag jedoch nicht.

„Marek Sotola wird mit der Mannschaft nach Ankara fliegen und am Mittwoch auch einsatzfähig sein“, heißt es in einer Erklärung der Berlin Volleys.