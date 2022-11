Boy-Gobert-Preis 2022 für Schauspieler Johannes Hegemann

Hamburg - Der Schauspieler Johannes Hegemann hat am Sonntag den mit 10.000 Euro dotierten Boy-Gobert-Preis für den schauspielerischen Nachwuchs an Hamburger Bühnen erhalten. Der 25-Jährige, 1996 in Jena geboren und in Zürich aufgewachsen, ist seit der Spielzeit 2020/21 Ensemblemitglied am Thalia Theater. Bei einer künstlerischen Matinee im Thalia Theater sagte Hamburgs Kulturstaatsrätin Jana Schiedek (SPD): „Johannes Hegemann begeistert uns mit der vollen Kraft seiner jungen Schauspielkunst.“ Er entfalte einen ganz neuen Blick auf die Präsenz eines Menschen auf der Bühne.

„Johannes Hegemann beeindruckt durch seine unaufdringliche Vielseitigkeit“, begründet die Jury unter dem Vorsitz des Schauspielers Burghart Klaußner (73) ihre Entscheidung. „Da ist zum einen diese Schlaksigkeit - seine Lässigkeit und Jungenhaftigkeit gehören vollkommen der jeweiligen Figur und kommen in ganz unterschiedlichen Schattierungen daher. Andererseits verfügt Hegemann über eine auffallende physische Vehemenz.“

Der Preis der Körber-Stiftung erinnert an den Schauspieler und Intendanten des Thalia Theaters, Boy Gobert (1925-1986). Bisherige Preisträger waren unter anderen Ulrich Tukur, Martin Wuttke, Susanne Wolff, Hans Löw, Gala Othero Winter und Steffen Siegmund.