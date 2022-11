Bovenschulte kandidiert auf Listenplatz eins für SPD

Bremen - Bürgermeister Andreas Bovenschulte führt die Liste für die Bürgerschaftswahl 2023 auf Platz eins an. Dahinter folgen die Senatorin für Kinder und Bildung, Sascha Aulepp, Innensenator Ulrich Mäurer, die stellvertretende Bürgerschaftspräsidentin Antje Grotheer sowie der Vorsitzende der SPD-Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft, Mustafa Güngör. Dies beschloss die SPD Bremen am Samstag bei einer Wahlbereichsdelegiertenkonferenz, wie die Partei mitteilte.

Der nächste Schritt in den Vorbereitungen der Wahl 2023 sei die weitere Diskussion des Zukunftsprogramms 2023-2027 und die Verabschiedung des Programms auf dem Landesparteitag am 4. Februar.

Am 14. Mai 2023 wird in der Hansestadt ein neues Landesparlament gewählt. Seit 2019 regiert dort eine Koalition aus SPD, Grünen und der Linken.