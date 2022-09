Bombenentschärfung in Moabit

Berlin - Am Montagmorgen wird ab 8.00 Uhr eine Bombe in Moabit entschärft. Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlins (VIZ) am Montagmorgen mitteilte, wird es zu Beeinträchtigungen im öffentlichen Nahverkehr kommen. Hierbei wird der S-Bahn-Verkehr zwischen den Stationen Beusselstraße und Westend ab circa 11.00 Uhr unterbrochen. Im Vorhinein wies die Polizei alle Bewohner im Umkreis von 500 Metern an, die Gebäude bis 8.00 Uhr zu verlassen. Die 50 kg schwere Weltkriegsbombe wurde bei Bauarbeiten auf einem Grundstück in der Sickingerstraße gefunden.