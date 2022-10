Bochum in Wolfsburg wieder mit Zoller

Bochums Simon Zoller in Aktion.

Bochum - Fußball-Bundesligist VfL Bochum kann beim VfL Wolfsburg wieder auf Simon Zoller zurückgreifen. Der Angreifer, der zuletzt zwei Spiele aufgrund muskulärer Probleme verpasst hatte, ist am Samstag (15.30 Uhr) auch sogleich wieder ein Thema für die erste Elf. „Simon Zoller hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen in dieser Woche, konnte voll mittrainieren und hat seine Qualitäten gezeigt. Er hat das Gespür und die Erfahrung, ist immer eine Option für die Startelf“, sagte Bochums Trainer Thomas Letsch am Donnerstag.

Sorgen bereitet Letsch noch die Auswärtsschwäche seines Teams bislang. „Wir machen es nicht groß zum Thema. Aber natürlich kennt jeder die Ergebnisse, wir stehen auswärts bislang bei null Punkten. Natürlich haben wir da Luft nach oben“, sagte der 54-Jährige. „Wir wollen unbedingt, dass sich die Statistik ändert.“