Bis zu 15 Grad in Sachsen erwartet

Dresden - In Sachsen soll es am Donnerstag sehr milde Temperaturen geben, vielerorts wird es zudem sehr windig. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte, beginnt der Tag bewölkt und regnerisch. Im Tagesverlauf lässt der Regen nach, der bedeckte Himmel bleibt aber. Dabei kommt es in weiten Teilen Sachsens zu starken und stürmischen Windböen, am Fichtelberg sind schwere Sturmböen möglich. Die Höchstwerte am Tag liegen zwischen 12 und 15 Grad. In der Nacht auf Freitag bleibt es trocken und es klart ein wenig auf: Die Temperaturen sinken auf 2 bis 7 Grad.

Der Freitag startet zunächst heiter, im Verlauf des Tages ziehen immer mehr Wolken auf. Erneut kommt es laut DWD zu starken Windböen und zum Teil schweren Sturmböen. Dabei wird es tagsüber nicht so warm wie am Vortag - es werden Höchstwerte zwischen 7 und 10 Grad erwartet. In der Nacht zum Samstag treten vereinzelt Schauer auf und es kühlt auf Temperaturen zwischen 4 und 7 Grad ab.