Bildungsministerium will Lehrer mit Speeddating gewinnen

Magdeburg - Das Bildungsministerium und die Bundesagentur für Arbeit wollen mit einem virtuellen Speeddating Lehrkräfte für Sachsen-Anhalt gewinnen. Der Termin soll am 12. Januar stattfinden, teilte das Haus von Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) am Donnerstag mit.

„Auch im neuen Jahr suchen wir intensiv nach Menschen, die ihr eigenes sowie das Leben der Schülerinnen und Schüler in Sachsen-Anhalt bereichern wollen - mit dem Wechsel in den Lehrberuf“, sagte Feußner. Seiteneinsteiger seien ein großer Gewinn für die Schulen im Land. Man könne „passgenau zugeschnittene Job-Angebote in allen Regionen Sachsen-Anhalts bieten“. Die Interessierten sollen bei der Veranstaltung erfahren, welche Zugangsmöglichkeiten zum Lehrerberuf bestehen und nach welchen Kriterien Seiteneinsteiger ausgewählt werden.

Sachsen-Anhalt verzeichnet wie andere Bundesländer einen gravierenden Lehrermangel. Laut Bildungsministerium lag die sogenannte Unterrichtsversorgung zuletzt bei 92 Prozent und damit so niedrig wie nie zuvor. Ziel der schwarz-rot-gelben Koalition ist eine 103-prozentige Unterrichtsversorgung, um beispielsweise Ausfälle abdecken zu können.