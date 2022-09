Biker nach Zusammenstoß mit Fahrrad schwer verletzt

Berlin - In Berlin-Friedrichshain ist ein Biker bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Motorradfahrer auf der Warschauerstraße unterwegs, als zeitgleich ein Fahrradfahrer die Straße überqueren wollte. Es sei daraufhin am Montagabend zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge gekommen. Beide Fahrer wurden daraufhin von ihren Verkehrsmitteln geschleudert. Der Biker musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrradfahrer erlitt hingegen nur einen Schock.